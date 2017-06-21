Пскович лишился денег, попытавшись купить через интернет квартиру в Мурманской области

16:51, 21 июня 2017, ПАИ

Житель Псковской области, попытавшийся через интернет приобрести квартиру в поселке Кандалакша Мурманской области, лишился денег. Как сообщает ГТРК «Мурман», мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже квартиры, передал ее владелице 35 тысяч рублей, а еще 282 тысячи рублей перевел на указанный банковский счет. Но заселиться так и не смог.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что схему мошенничества придумала 43-летняя жительница поселка Зеленоборский. Она рассказала, что действительно подавала объявление о продаже имущества. Но так как квартира принадлежала ее матери, ни о какой сделке не могло быть и речи. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.