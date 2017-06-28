В поисках качества

10:36, 28 июня 2017, ПАИ

Тема здорового образа жизни и правильного питания как никогда актуальна в России, особенно на фоне ухудшающейся экологии. От того, что мы употребляем в пищу, напрямую зависит общее самочувствие, здоровье и долголетие. Но питание не всегда удаётся сделать правильным из-за отсутствия качественных продуктов на прилавках магазинов, а выращивать свой огород далеко не у всех есть возможность. Псковское агентство информации решило выяснить, какие продукты реализуются в магазинах Псковской области, и как часто жители региона жалуются на их качество.

Отечественное vs импортное

Контролем качества продуктов в регионе занимается областное Управление Роспотребнадзора, которое проводит плановые и внеплановые проверки. План контрольно-надзорных мероприятий обнародуется задолго до их проведения, к примеру, список проверок на 2017 год был опубликован еще в ноябре 2016-го. То есть, юридические лица и индивидуальные предприниматели заранее знают, что к ним придёт проверка, и, естественно, тщательно к ней готовятся. Внеплановые рейды проходят по заданию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, либо в случае поступления от населения жалоб на какой-то конкретный некачественный товар.

В результате таких проверок в 2016 году доля проб продуктов и продовольственного сырья, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим показателям, составила всего 0,9% и уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами. Чаще всего такие пробы встречались среди овощных, бахчевых культур и столовой зелени. В этом году роста количества некачественных продуктов также не ожидается – за 1 квартал из 443 исследованных проб только 3 оказались неудовлетворительными.

По микробиологическим показателям процент неудовлетворительных проб составил 5,6% (всего исследованы 13 тысяч проб продуктов питания). Чаще всего нарушения встречаются при реализации молочных и мясных продуктов, рыбы, кулинарных изделий, птицы. К примеру, за первый квартал текущего год уже обнаружены две неудовлетворительные пробы молочных продуктов из 90 исследованных.

Что касается импортных продуктов на псковских прилавках, то их качество тоже остается стабильно неплохим на протяжении нескольких лет, в 2016 году даже наметилась тенденция к уменьшению количества неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям (7,6%). То есть, сказать, что отечественное – это хорошо, а импорт – плохо, тоже нельзя.

Да и в целом снижается риск потребления потенциально опасной молочной, мясной продукции, птицы и продуктов переработки, масложировой, рыбной, хлебобулочной и кондитерской продукции, консервов отечественного и импортного производства.

Кстати, в течение ряда лет в регионе нет неудовлетворительных проб продуктов по показателям радиационной безопасности и по содержанию генетически модифицированных организмов (ГМО).

«Не хотите - не покупайте»

Проводятся в Псковской области и исследования по выявлению фальсифицированной продукции. Взять, к примеру, сливочное масло, в котором предполагается отсутствие растительных жиров – в случае их обнаружения продукт признаётся фальсифицированным. Процент таких случаев также невелик, в 2016 году признаки фальсификации выявлены только в 6% исследованных проб, и все эти продукты поступили не от псковских производителей.

Однако оказалось, что здесь наблюдается некая не совсем хорошая тенденция. Ситуацию нам прояснила начальник Отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина. По её словам, бытует мнение, что если завод и занимается изготовлением фальсификатов, то реализует их исключительно на территории других регионов. Об этом позволяет говорить тот факт, что из других субъектов РФ иногда поступают сообщения о некачественной продукции псковских производителей. После таких сообщений Роспотребнадзор проверяет соответствующий завод и партию, в которой зафиксирован фальсифицированный товар, и видит только хорошую, качественную продукцию. В других регионах на сообщения псковского Роспотребнадзора отвечают тем же: некачественных проб по показателю идентификации не выявлено.

Поступают в Роспотребнадзор и жалобы на просроченную продукцию, правда, это единичные случаи. Нет речи о том, что кто-то занимается реализацией именно просроченных товаров: просто где-то не успели убрать, не досмотрели. При выявлении такая продукция сразу же снимается с производства, к виновным применяются меры в рамках КоАП РФ. Жанна Брябрина обратила внимание, что магазины не имеют права проводить переоценку товаров в связи с истечением сроков годности, продукция должна быть снята с реализации.

Но, стоит учитывать, что Роспотребнадзор проверяет только официальные предприятия торговли, то есть, если торговля ведётся в несанкционированных местах, качество ее не контролируется.. Бывает и такое, что в отдаленных псковских деревнях некоторые умельцы продают просроченные товары с уценкой. И, что удивительно, такая услуга пользуется спросом. Народ с радостью покупает торты, хлеб и консервы с истекшими сроками годности просто потому, что на порядок дешевле. Убедить этих «любителей просрочки» в том, что употребление таких продуктов совсем не безопасно, довольно сложно, в ответ можно услышать только: «Не хотите - не покупайте. Я вот ела, ни разу не отравилась».

Поэтому, чтобы не рисковать быть битым в очереди за некачественными, но дешевыми товарами, о нарушениях в местах несанкционированной торговли лучше сообщать в правоохранительные органы.. А вот о любых нарушениях при продаже товаров в официальных торговых точках можно сообщать в Роспотребнадзор. В любом случае, продукты лучше приобретать именно в стационарных торговых объектах, внимательно читать этикетки и ни в коем случае не покупать продукцию с истекшим сроком годности. Здесь все зависит именно от грамотности потребителя, надо понимать, что работника Роспотребнадзора в каждом магазине не поставишь.

Килограмм рыбы превращается...

Кстати, если официально оформленных магазинов в Псковской области пруд пруди, то с рынками дело обстоит иначе – их всего 4. Всё остальное – это торговые площадки. Их отличие в том, что на рынках, как правило, ведётся жесткий контроль реализуемой продукции, так как администрация несёт за неё ответственность. В Пскове это Центральный рынок, на котором есть собственная лаборатория и ветеринарный контроль, ведутся проверки медицинских книжек продавцов и условий хранения продукции. Поэтому на качество продаваемых там товаров жалоб не поступало.

Что касается торговых площадок, то на них продавцы просто арендуют место и несут ответственность за себя сами. Соответственно, и контроля там никакого нет. Кстати, в таком случае при написании жалобы в Роспотребнадзор недостаточно указания площадки, где вы приобрели некачественный товар: нужно назвать конкретного продавца, его торговое место, тогда выявить нарушение санитарного законодательства и принять меры можно быстрее.

Но недостаток исходной информации – не единственная проблема, с которой сталкиваются сотрудники Роспотребнадзора. Есть категории жалоб, которые просто не подтверждаются, а есть и совсем абсурдные – к примеру, однажды псковским потребителям водка показалась не водкой, и, они решили вернуть деньги за «некачественный продукт». Находчивые псковичи пожаловались в Роспотребнадзор, который, как всегда, отреагировал на поступившее обращение, но данная партия была реализована в магазине уже несколько месяцев назад.. Для проведения проверки всегда нужно точно знать, где приобретен товар, из какой он партии, дату выработки.

Если говорить о жалобах, которые подтверждаются, можно упомянуть о превышении содержания «глазури» в водных биоресурсах, которое не должно составлять более 5%. Речь о том, что производители иногда намораживают на продукт большое количество воды, чтоб увеличить его вес. В результате после размораживания можно получить полкило рыбы вместо купленного килограмма.

Бегите в магазин

В случае возникновения претензий к качеству товара, первое место, куда стоит бежать – это магазин, где вы его приобрели. Как правило, крупные магазины, стараются забрать продукт назад и вернуть деньги. «Если вдруг вам не вернули деньги, не взяли продукт обратно, и вы видите, что реализация некачественного товара продолжается, обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Псковской области», - сказала Жанна Брябрина. Но, в любом случае, для начала стоит пойти туда, где был приобретен товар: по данным Роспотребнадзора, в 2/3 случаев администрация магазинов решает вопрос на месте.

Отдельно стоит в России проблема некачественного алкоголя. Случаев же обнаружения в алкогольной продукции метилового спирта Управлением не выявлялось.

В продолжение темы напитков можно упомянуть и о бутилированной воде, качество которой в псковских магазинах тоже не вызывает нареканий специалистов. «Однако, в ходе проверок организаций и учреждений использующих в питьевых целях бутилированную воду, выявляются случаи неудовлетворительных проб и здесь важно установить зону ответственности – это производитель бутилированной воды допустил нарушение технологии водоподготовки или некачественно и несвоевременно проводилось мытье и обработка разливного оборудования в учреждении», - подчеркнула Жанна Брябрина. Другими словами, вода может получить вторичное загрязнение через оборудование по её розливу.

Проверяет Роспотребнадзор не только магазины, но и детские оздоровительные лагеря, в которых на данный момент не обнаружено некачественных продуктов. Качество готовой пищевой продукции всегда жестко контролируется, в том числе администрацией оздоровительного учреждения. Роспотребнадзор также проверяет поставщиков продуктов в лагеря (в этом году проверки коснулись уже 36 поставщиков). Как результат: в прошлом году количество неудовлетворительных проб готовой пищи для детей в псковских лагерях составило всего 0,3% от общего числа отобранных, а неприятностей со здоровьем, связанных с употреблением некачественных продуктов, у отдыхающих в псковских лагерях детей не было никогда.

Читайте внимательно

Нельзя не напомнить и том, что Псков недавно вошел в десятку городов с самой вкусной едой. И, судя по данным Роспотребнадзора, не только вкусной, но и первосортной: на качество еды в ресторанах и кафе поступает минимальное количество жалоб. Жанна Брябрина даже не смогла вспомнить ни одного «громкого» дела, связанного с отравлением в предприятиях общепита.

Получается, что качество продуктов питания в Псковской области, в основном, отвечает гигиеническим нормативам и требованиям, наблюдается даже улучшение по санитарно-химическим показателям. Никакого «чёрного списка» производителей, которые всегда бы занимались реализацией некачественных товаров, в регионе и в помине нет, потому что в условиях нынешней конкуренции продавцы всегда должны держать марку.

В связи с этим массовых пищевых отравлений на территории Псковской области не наблюдается, фиксируются только единичные случаи, в которых часто виноваты сами потребители, к примеру, не соблюдающие условия хранения того или иного продукта. Поэтому всегда следует обращать внимание на внешний вид товара и внимательно читать этикетку, на которой имеется вся необходимая информация: о составе, дате выработки и сроках хранения, производителе.

Не забывайте и о соотношении цена-качество: не нужно бежать в Роспотребнадзор с жалобой на колбасу, которая совсем не похожа на колбасу, если вы купили её по самой низкой цене. Просто прочитайте, что написано на этикетке, на которой производитель не скрывает, что в продукт добавлена соя и другие компоненты, а произведён он не по ГОСТу, а по техническим условиям. Естественно, качество и вкус такого товара будут уступать продуктам другой ценовой категории, но, тем не менее, не нарушать установленных требований.