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Общество

Очередь к мощам Николая Чудотворца в Москве растянулась на 2,5 километра

Очередь к мощам Николая Чудотворца, которые будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, растянулась приблизительно на 2,5 км, сообщает ТАСС со ссылкой на штаб по организации паломничества.

По данным на 20 июня число верующих, приложившихся к ковчегу с мощами Николая Чудотворца, составило 928 600 человек.

С 13 июля по 28 июля мощи будут выставлены в Санкт-Петербурге. Договоренность об их принесении из Италии была достигнута по результатам исторической встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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