Профилактику повторной преступности обсудили сотрудники ГИБДД и наркодиспансера в Великих Луках

20:37, 21 июня 2017, ПАИ

На территории города Великие Луки прошло совместное межведомственное профилактическое мероприятие, участие в котором приняло руководство Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области. Встреча была направлена на профилактику повторной преступности среди осужденных, состоящих на учете в УИИ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФСИН. Участниками встречи стали также сотрудники ГИБДД, наркодиспансера, областного центра медицинской профилактики и общественной организации «Здоровый город».

В рамках мероприятия сотрудник ГИБДД рассказал присутствующим о соблюдении ПДД, порядке изъятия водительского удостоверения у осужденного к лишению права управления транспортным средством и процедуре восстановления документов, прохождении медицинской комиссии и сдаче экзаменов по управлению автомобилем по отбытии наказания.

Психолог наркодиспансера провела беседу о влиянии алкоголя на организм и необходимости осуществления профилактики, способствующей выздоровлению. Работник Центра медицинской профилактики раскрыла тему ВИЧ-инфекций, а руководитель общественной организации «Здоровый город» продемонстрировал аудитории жизненный фильм о трезвом образе жизни.

По окончании встречи осужденные смогли задать интересующие их вопросы и получить на них квалифицированные ответы.

«Сегодня мы сделали очередной шаг, направленный на профилактику алкоголизма и наркомании, а также предупреждение преступлений по статье 264.1 УК РФ среди осужденных без изоляции от общества, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции нашей области, и будем продолжать движение в данном направлении», - подчеркнула начальник УИИ УФСИН России по Псковской области Алёна Демидова.