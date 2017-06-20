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Назван состав сборной России по футболу на матч с Португалией

Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с Португалией, сообщает Газета.ru.

Полностью стартовый состав российской команды выглядит так: Игорь Акинфеев (вратарь), Роман Шишкин, Виктор Васин, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Федор Смолов, Федор Кудряшов, Александр Головин, Юрий Жирков, Александр Самедов, Дмитрий Комбаров.

Состав сборной Португалии: Руй Патрисиу (вратарь), Бруну Алвеш, Пепе, Рафаэл Геррейру, Криштиану Роналду, Андре Силва, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Андре Гомеш, Седрик Соареш, Адриен Силва.

Матч начнётся в 18:00.

Напомним, Кубок конфедераций проходит с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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