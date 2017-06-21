Общественники проверили работу псковского Центра временного содержания иностранцев

17:42, 21 июня 2017, ПАИ

21 июня в рамках акции «Общественный контроль» представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области проверили организацию работы Центра временного содержания иностранных граждан, расположенного в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

На основании судебных решений в центре помещены граждане других государств, допустившие нарушения миграционного законодательства Российской Федерации. Начальник учреждения Александр Палагин в беседе с членом Общественного совета при УМВД России по Псковской области Андреем Стегнием и представителями Общественной наблюдательной комиссии региона Николаем Червяковым и Григорием Матвеевым отметил, что в настоящее время в центре содержатся 65 граждан иностранных государств, а также лиц без гражданства из 21 государства.

Гостям была предоставлена возможность познакомиться с условиями содержания лиц, а также с организацией работы персонала. Общественники осмотрели комнаты для проживания, медицинский кабинет, столовую, помещения для встреч с адвокатом, прогулочный дворик. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение установленных санитарных норм.

Состоялось также общение с лицами, содержащимися в центре. На все поступившие с их стороны вопросы были даны необходимые разъяснения.

Общественные контролеры отметили, что в данном учреждении условия содержания соответствуют предъявляемым современным требованиям. В завершение встречи гости вместе с руководством центра обсудили ряд конкретных предложений, касающихся дальнейшего совершенствования деятельности учреждения.