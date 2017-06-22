Лето вступило в расцвет по народному календарю

08:23, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня Православная церковь чествует преподобного Кирилла Белоезерского, жившего в XIV-XV веках, сообщает calend.ru.

Козьма (такое имя будущему святому дали при крещении) родился в Москве у благочестивых родителей, позже принял иночество в Симоновом монастыре, а в 1390 году стал его игуменом. Однако вскоре он сложил с себя этот сан и, ища уединения, удалился на берег Белого озера (по преданию, это место указала ему сама Богоматерь). Но и здесь не нашел он покоя: к нему стали стекаться почитатели. Старец понял, что время его безмолвия кончилось. В 1397 году Кирилл построил храм в честь Успения Пресвятой Богородицы и создал для него устав, согласно которому в церкви никто не смел беседовать — произносить слова разрешалось только во время службы или молитвы.

Господь наградил Кирилла даром прозрения, исцеления и совершения других чудес. Так, во время голода преподобный раздавал хлеб всем нуждавшимся в нем, и он не заканчивался. Существует легенда и о том, как Кирилл укротил бурю.

Преподобный Кирилл много времени отдавал духовному просвещению и привил любовь к знаниям и своим ученикам. В монастыре после его смерти было более 2 тысяч книг, из них 16 принадлежали перу самого Кирилла. Его послания русским князьям считаются образцами духовного наставничества, миролюбия и утешения.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла — от земли сила», — говорили в народе.

В этот день можно было высаживать позднюю рассаду, начинала поспевать земляника. «Сидит Егорка в красной ермолке, кто ни пройдет — всяк поклон отдает», — эту народную загадку русские люди знали с детства. О происхождении ягоды существовала легенда: в давние времена земляника ничем не плодоносила, и когда Иисус Христос, еще будучи ребенком, гулял по лесу, она очень опечалилась, что ничем не может его порадовать. Будущий Спаситель услышал слова растения, наклонился к нему и поцеловал. На месте поцелуя сразу же выросла сладкая ягодка с чудесным ароматом.

С Кирилла начинало «идти на убыль комариное племя». В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, — полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, — полное сито комаров убито».