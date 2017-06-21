Памятник Петру I открыли в Бельгии
В бельгийском городе Льеж состоялась церемония открытия бронзового памятника Петру I, приуроченная к 300-летию посещения российским императором бельгийских земель.
Как сообщает РИА «Новости», церемонию посетили посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, великий князь Георгий Романов, архиепископ Брюссельский и Бельгийский Симон.
Ранее сообщалось, что в Бельгии собирают средства на памятник Петру I.