Изменилось время аттестации судоводителей в Пскове

20:15, 21 июня 2017, ПАИ

Изменилось время аттестации судоводителей в Псковском инспекторском отделении №1. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС со ссылкой на ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области».

С 28 июня аттестация судоводителей на право управления маломерным судном будет проводиться каждую 2-ю и 4-ю среду месяца с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:45 до 14:00.

Телефоны для справок: 8(8112)79-49-77, 8(8112)56-90-73.