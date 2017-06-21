Пятиэтажка на Петровской в Пскове будет построена с отклонением от предельных параметров

19:44, 21 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 21 июня, в Псковской городской Думе под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова состоялись публичные слушания, на которых рассматривался вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов многоквартирного дома № 4Б по улице Петровской. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Данный земельный участок находится в собственности застройщика ООО «Текспроект» в функциональной зоне многоэтажной застройки и границах Пскова, где разрешается строительство зданий высотой не более 17,5 м по индивидуальным проектам, не нарушающим силуэтность сложившейся линии застройки и существующих городских панорам.

На основании заявления собственника администрацией города Пскова был подготовлен и утвержден градостроительный план данного земельного участка. По мнению застройщика, конфигурация рассматриваемого земельного участка неблагоприятна для застройки и расположения здания в соответствии с утвержденными нормами.

Как пояснил представитель Управления по градостроительной деятельности администрации города Николай Виноградов, по вынесенному на слушания вопросу возражений не было. Данные изменения при соблюдении требований технических регламентов не противоречат генеральному плану города и действующему законодательству.

По словам застройщика, новый 50-квартирный пятиэтажный кирпичный дом станет «украшением этого некогда неухоженного места и логическим завершением площади».

Участники могли ознакомиться с документами, относящимися к теме публичных слушаний, в Управлении по градостроительной деятельности администрации города с 9 по 20 июня. После публичных слушаний внесённые изменения будут закреплены в Постановлении администрации города и после опубликования вступят в силу.