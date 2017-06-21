Школа активного гражданина открылась в Пскове

19:51, 21 июня 2017, ПАИ

В Пскове открылась Школа активного гражданина. Как сообщили Псковскому агентству информации органиазаторы проекта, первый звонок прозвенел 21 июня в центральной городской библиотеке на улице Конной. Учительские места заняли гендиректор второй управляющей компании Дмитрий Гусаков, депутат городской Думы Илья Комиссаров и председатель правления Союза собственников недвижимости Алексей Кириллов.

Обсуждались общедомовые нужды, их стоимость, правила установки и использования индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных услуг.

«Программа школы построена на актуальных вопросах, которые волнуют псковичей. Они и формируют повестку дня,- рассказал председатель городской общественной Палаты Сергей Вертешев.- Наша палата выступила организатором Школы активного гражданина в надежде на расширение общественного интереса к домовому самоуправлению. И это должна быть улица с двусторонним движением граждан, бизнеса и власти».

Через неделю в школе планируется обсудить программу «Городская среда» на территории микрорайона, как включить свой двор в программу обновления на 2018 год. Партнер школы Ассоциация юристов расскажет о своем опыте оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

«Мы постарались приблизить программу к самым насущным нуждам граждан, - пояснял соорганизатор Школы активного гражданина, руководитель регионального Центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов. - Объясним, например, как грамотно писать жалобы или получать социальные льготы и налоговые вычеты, компенсировать расходы на уплату ЖКУ. Одной из тем моего выступления станет программа народного бюджета и поддержки народных инициатив». В школе также отметили опыт Дмитрия Гусакова, который первым в Пскове стал создавать домовые советы, искал и находил активных граждан, многие из которых сегодня стали настоящими лидерами своих сообществ.