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Общество

На состояние жилья для коммерческого найма пожаловались псковичи главе города

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, большинство обращений к руководителю города были связаны с жилищными вопросами.

В частности, псковичи не согласны с вариантами проживания, предложенными администрацией города Пскова по коммерческому найму. Иван Цецерский предложил заявителям выехать на место, оценить состояние жилья и далее принимать решение. Начальник Управления по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова Марина Мусаева отметила, что в 2017 году в комнатах общежитий для коммерческого найма проводится ремонт и создаются комфортные условия для проживания.

Жители дома по улице М. Горького, 24/7 рассказали главе города, что дом нуждается в капитальном ремонте, но на текущий год в программу капремонта не включен. Дом не газифицирован, отсутствует горячее водоснабжение. Иван Цецерский сказал, что ситуация ему хорошо известна. Он поддержал мнение жильцов, что состояние многоквартирного дома близко к аварийному, и предложил псковичам провести профессиональное комиссионное обследование дома для признания его аварийным и подлежащим расселению. Соответствующие письма от имени главы будут направлены в Управление городского хозяйства, Управление капитального строительства и ремонта и управляющую организацию.

Еще одна заявительница получила консультацию по вопросу перевода своего ребенка из-за особенностей развития из одного детского сада в другой. В качестве временного решения совместно со специалистом Управления образования администрации города Пскова составлено заявление о подготовке адаптивной программы для ребенка том детском саду, который он посещает.

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