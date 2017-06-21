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Общество

Более 1,5 тысяч арестов наложили псковские приставы на имущество должников

За пять месяцев текущего года в отделах судебных приставов Псковской области 1661 раз наложен арест на имущество должника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УФССП России, общая сумма денежных средств, взысканная благодаря наложенным арестам, составила более 23 миллионов рублей.

В эту сумму вошли денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества должников, от самостоятельной реализации имущества, от нереализованного в принудительном порядке имущества, но переданного взыскателю, а также отозванные аресты в связи с оплатой задолженности по исполнительным производствам.

Еженедельно в рейдовых мероприятиях в целях взыскания задолженности судебные приставы-исполнители Управления ФССП России по Псковской области накладывают от 60 до 120 арестов. Под арест попадают автотранспортные средства должников, недвижимость, земельные участки, телефоны, планшеты, телевизоры, а также мелкая бытовая техника.

Напомним, что обращение взыскания на имущество должника, то есть его опись и арест, изъятие и последующая реализация на торгах – одна из мер принудительного исполнения. Право применить её судебному приставу-исполнителю дает Федеральный закон «Об исполнительном производстве». Реализацией на торгах арестованного имущества должника в соответствии с законодательством Российской Федерации занимаеются специализированные предприятия.

В связи с этим Управление ФССП России по Псковской области рекомендует гражданам не доводить ситуацию до крайности и своевременно оплачивать задолженности, узнать о которых можно при помощи информационной системы «Банк данных исполнительных производств» или через Единый портал государственных услуг, который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

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