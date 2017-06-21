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Общество

Свалка на печорском кладбище ликвидирована после вмешательства судебных приставов

В Печорах приставы обязали администрацию городского поселения ликвидировать несанкционированную свалку бытовых отходов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

Несанкционированная свалка находилась на территории кладбища, рядом с захоронениями. В рамках данного исполнительного производства судебные приставы вручили предупреждение главе администрации об уголовной ответственности за неисполнение решения суда по статье 315 УК РФ. Осенью 2016 года за неисполнение требований исполнительного документа должник-глава администрации был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ. Затем в администрации городского поселения долгое проводились торги для привлечения подрядчиков с целью ликвидации данной свалки, и в июне, после очередного приезда судебных приставов, должник решил взяться за уборку несанкционированной свалки на территории кладбища. На сегодняшний день территория уже очищена от отходов. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, взыскан исполнительский сбор.

Отметим, в 2017 году на исполнении в Управлении ФССП России по Псковской области находилось 4 исполнительных производства за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Все они окончены фактическим исполнением.

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