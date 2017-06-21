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Общество

Сбор психологов МЧС прошёл в Пскове

С 20 по 22 июня в Главном управлении МЧС России по Псковской области проходил восьмой учебно-методический сбор с психологами организаций, входящих в состав совместной службы субъекта по оказанию экстренной помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и при пожарах, а также оказанию пролонгированной психологической помощи пострадавшему населению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Открыл мероприятие начальник отдела кадров, воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Андрей Анкудинов. Он рассказал участникам сбора о роли психологической службы в Министерстве: «В последнее время возросла роль служб МЧС, которые стоят в первых рядах, отвечают за безопасность и спасение граждан, оказавшихся в чрезвычайной ситуации. От их мужества, умения владеть собой, профессионального мастерства зависят судьбы десятков, а порой и сотен людей. Психолог, как и другие сотрудники МЧС, не стоит в стороне в экстремальной ситуации. Работа психолога - помощь страдающим, пережившим сильное потрясение, потерявшим близких людей. Это очень нелегко – делить с незнакомым человеком его горе. В данной ситуации приходится работать с собой, своими силами, знаниями, душой».

Начальник отдела экстренного реагирования Северо-Западного филиала ФКУ «ЦЭПП МЧС России» (Санкт-Петербург) Виктория Дмитриева провела занятия с психологами организаций, входящих в структуру РСЧС с отработкой практических навыков на тему «Организация и порядок работы психолога на телефоне «горячая линия» при чрезвычайных ситуациях и пожарах.

Все психологи приняли активное участие в практических упражнениях и обсудили предложенные методы работы, обменялись профессиональным опытом своих организаций.

В конце сбора состоялся «круглый стол», где обсуждались актуальные вопросы оказания экстренной психологической помощи пострадавшим.

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