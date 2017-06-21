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Общество

О правильном поведении в лесах узнали жители дновской Искры

21 июня сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провёл профилактический рейд в деревне Искра Дновского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда был осуществлен подворовой обход 6 домовладений, под роспись проинструктированы 14 человек, распространены 28 листовок, а также проведены индивидуальные беседы по правилам пожаробезопасного поведения в лесах.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории области, рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе сельских населенных пунктов. Доведены обязательные требования пожарной безопасности при уборке придомовых территорий. Разъяснены требования Правил противопожарного режима в РФ при разведении костров и выжигании сухой растительности.

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