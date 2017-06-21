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Общество

Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах

В зданиях районных (городских) судов Псковской области расширят систему охранного телевидения. Аукцион на поставку оборудования, его установку, монтаж и пусконаладку опубликован на сайте госзакупок. 

Максимальная цена контракта составляет 863 тысячи 287,8 рубля, средства будут предоставлены из федерального бюджета. Заказчиком выступает Управление судебного департамента в Псковской области. 

Проведение аукциона запланировано на 6 июля. 

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