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Общество

Более 200 свечей зажжёт молодежь Псковского района 22 июня

22 июня, в День памяти и скорби, молодежь Псковского района зажжет более 200 свечей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации. 

Второй год «Свеча памяти» является одной из массовых акций в районе. Основная цель проведения акции - гражданско-патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость Родины, и развитие чувства гражданского патриотизма и гордости за страну. Организаторы мероприятия: отдел по молодежной политике МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» совместно с членами молодежного Совета Псковского района, ТИК и Совет ветеранов Псковского района.

В 22:00 акция пройдёт в Середке (братское захоронение в центре села), Карамышево (братское захоронение в центре деревни), Родине (братское захоронение у фермы), Писковичах (могила Неизвестного солдата у реки) и Рябово (братское захоронение у дороги).

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