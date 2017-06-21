Более 200 свечей зажжёт молодежь Псковского района 22 июня

21:30, 21 июня 2017, ПАИ

22 июня, в День памяти и скорби, молодежь Псковского района зажжет более 200 свечей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Второй год «Свеча памяти» является одной из массовых акций в районе. Основная цель проведения акции - гражданско-патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти воинов, павших в боях за свободу и независимость Родины, и развитие чувства гражданского патриотизма и гордости за страну. Организаторы мероприятия: отдел по молодежной политике МБУ ДО «ЦРТДМ Псковского района» совместно с членами молодежного Совета Псковского района, ТИК и Совет ветеранов Псковского района.

В 22:00 акция пройдёт в Середке (братское захоронение в центре села), Карамышево (братское захоронение в центре деревни), Родине (братское захоронение у фермы), Писковичах (могила Неизвестного солдата у реки) и Рябово (братское захоронение у дороги).