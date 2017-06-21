За лучшую заготовку кормов работники псковских сельхозпредприятий получат дипломы и премии

21:18, 21 июня 2017, ПАИ

Сельскохозяйственные предприятия Псковского района продолжают заготовку грубых и сочных кормов. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, в настоящий момент фаза развития растений позволяет готовить корма всех видов.

Всего в зеленой жатве участвуют 158 единиц техники, в том числе 15 кормоуборочных комбайнов, 19 косилок, 15 пресс-подборщиков и 15 граблей. В большинстве хозяйств на заготовке кормов организовано горячее питание для механизаторов в поле.

В соответствии с Положением о стимулировании работников сельскохозяйственных предприятий на заготовке кормов, утвержденным распоряжением администрации района, сельхозпредприятия, которые заготовят наибольшее количество кормов и с хорошим качеством, будут награждены дипломами, а механизаторы – дипломами и денежными премиями.

По состоянию на 21 июля заготовлено по 3,8 центнера кормовых единиц на условную голову скота, что составляет 20% от запланированного. Заготовлено сенажа 5,2 тыс. тонн, в том числе 833 тонны в вакуумной упаковке, 6 тыс. тонн силосной массы и 91 тонна сена.