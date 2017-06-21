Сайты муниципалитетов и субъектов РФ станут более понятными для инвесторов

22:19, 21 июня 2017, ПАИ

Сайты муниципалитетов и субъектов РФ станут более открытыми и понятными для инвесторов к концу 2017 года. Об этом заявила статс-секретарь, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Наталья Антипина на Международном бизнес-форуме недвижимости 2017, который проходит в Москве, сообщается на сайте Минстроя.

«Ребрендинг» сайтов субъектов РФ и муниципальных образований в Минстрое России планируют провести до конца года, отметила замминистра. По ее словам, в настоящее время ведется работа по упорядочению информации, которую размещают региональные и муниципальные органы власти на своих официальных сайтах в сфере градостроительства и земельных отношений.

Наталья Антипина напомнила, что Правительство России утвердило 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Одной из таких моделей, которую реализует Минстрой России и Агентство стратегических инициатив, является целевая модель получения разрешения на строительство и территориального планирования. «Она определяет порядок сокращения сроков прохождения процедур и их количества, необходимых для получения разрешения на строительство объекта в сфере жилищного строительства», - прокомментировала замминистра.

Согласно целевым показателям модели, сроки прохождения процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, должны быть сокращены со 180 дней до 80. Кроме того, реализация модели предполагает перевод всех услуг в электронный вид, внедрение межведомственного электронного взаимодействия, а также организацию предоставления услуг в сфере градостроительства по принципу «одного окна».

«Также в целевые показатели входит существенное информирование участников градостроительной деятельности о проводимых реформах, о количестве и порядке прохождения процедур, и повышение качества такого информирования», - отметила замглавы Минстроя России. В этом направлении планируется разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур, в зависимости от типа, вида и особенности строительного проекта. Кроме того, проводится упорядочение информации, которую размещают органы власти на официальных сайтах, чтобы инвесторы могли быстро ознакомиться с необходимой им информацией по градостроительству и земельным вопросам.