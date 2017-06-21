Из-за увеличения спроса на шоколад Россия увеличила импорт какао-продуктов

21:57, 21 июня 2017, ПАИ

В январе-апреле Россия импортировала 15,7 тыс. тонн какао-бобов на 42 млн рублей, что на 36,7% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). Импорт какао-пасты за этот же период увеличился на 36,6% до 12,1 тыс. тонн, какао-масла - на 8,7% до 9 тыс. тонн, какао-порошка без сахара - на 15,4% до 14,1 тыс. тонн.

В центре отметили, что российские производители шоколада и шоколадных кондитерских изделий продолжают увеличивать выпуск продукции в связи с восстановлением потребления шоколада внутри страны и увеличением экспортных поставок. По данным центра, постепенное восстановление спроса на шоколадные кондитерские изделия началось в конце 2016 года, причиной этому послужили снижение темпов роста цен на них и предновогодний сезон. В начале года потребление шоколадных кондитерских изделий продолжило восстанавливаться.

Также в пресс-релизе центра отмечается, что цены на кондитерские изделия в апреле выросли на 4,5% по сравнению с апрелем прошлого года, и это самый низкий показатель за последние 2,5 года. Шоколад подорожал на 6,8% до 834,69 рубля за 1 кг.

В центре считают, что росту импорта также способствует то, что в последние полгода идет практически обвальное снижение мировых цен на какао-бобы и продукты их переработки.