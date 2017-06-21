В Пскове автомобиль санитарной авиации попал в ДТП

23:23, 21 июня 2017, ПАИ

Около 19:00 21 июня на пересечении улиц Юбилейная и Народная в Пскове автомобиль «Фиат-Дукато», принадлежащий санитарной авиации Псковской областной больницы, столкнулся с не пропустившим его автомобилем «Хендай Сантафе» с номерами Санкт-Петербурга.

Как стало известно Псковскому агентству информации, автомобиль санитарной авиации осуществлял перевозку больного из Гдовской районной больницы. Пострадавших в ДТП нет, больной был доставлен до места назначения на другом автомобиле.