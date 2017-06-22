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Общество

Уклоняющимся от армии россиянам разрешат занимать госдолжности

Депутаты Госдумы РФ намерены отменить пожизненный запрет для уклоняющихся от военной службы занимать государственные и муниципальные должности. Как пишет газета «Известия», 22 июня во втором чтении будет рассмотрен законопроект, который даст уклонистам возможность стать чиновниками. При этом сохранится запрет на замещение госдолжностей в течение десяти лет.

Действующая норма о пожизненном запрете ставит отказавшихся служить в положение хуже, чем у уголовных преступников, которые, отбыв срок, могут идти работать на госслужбу. Конституционный суд признал такое положение дел противоречащим Основному закону РФ.

Инициаторы отменяющего пожизненный запрет закона предлагали ограничить его пятью годами, а также на пять лет запретить выезд за границу тем, кто не пошел служить без уважительной причины. Вторая мера воздействия была отменена по настоянию Правительства как антиконституционная. Зато ко второму чтению срок запрета госслужбы был увеличен до 10 лет, при этом он будет отсчитываться от 27 лет как крайнего возраста для призыва.Значит, должность нарушитель сможет занять не ранее, чем в 37 лет.

«Что мешает молодому человеку с 18 до 27 лет подумать о своем будущем и выбрать правильный путь — не совершать правонарушение, уклоняясь от своего гражданского долга? Те, кто проходит службу по призыву, выполняют задачу по защите государственных интересов, и мы должны в первую очередь говорить о преференциях для них, а не рассуждать о правах уклонистов», — заявил один из авторов законопроекта депутат фракции «Единая Россия» Андрей Красов.

Его коллега-депутат, член ЛДПР Алексей Диденко считает 10-летний срок слишком большим. По мнению парламентария, он может затруднить комплектование государственной и муниципальной службы.

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