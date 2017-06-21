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Экономика

Минэкономразвития сформирует новую тарифную политику

Министерство экономического развития России приступило к подготовке стратегического документа «Единые направления тарифной политики». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на федерального чиновника и источник, знакомый с ходом разработки документа.

«Единые направления тарифной политики» будут разрабатываться на средне-долгосрочную перспективу и обновляться раз в год. Предполагается, что они помогут госмонополиям точнее выстраивать бизнес-стратегию. Это, в свою очередь, позволит реализовывать больше долгосрочных проектов с привлечением сторонних инвесторов. Сейчас компании не знают, как изменятся тарифы в ближайшие годы.

По словам собеседника издания, основные направления тарифной политики появятся по аналогии с существующими направлениями денежно-кредитной политики.

Каждому виду тарифа в документе посвятят отдельный раздел, в котором пропишут основные принципы его образования, а также то, что конкретно госмонополия должна будет сделать за счет индексации тарифа. В настоящее время компании никак не отчитываются за дополнительные доходы, полученные от их повышения.

В пресс-службе МЭР подтвердили, что разработка предложений ведется, однако о конкретике «пока говорить рано».

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