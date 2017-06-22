Кинологи псковского УФСИН и их питомцы провели показательные выступления

09:11, 22 июня 2017, ПАИ

Сотрудники кинологической службы отдела по конвоированию регионального УФСИН провели показательные выступления для дошкольников и воспитанников оздоровительного и трудового лагерей средней общеобразовательной школы № 11 города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Совместно с педагогами образовательного учреждения сотрудники отдела пенитенциарного ведомства подготовили для юных зрителей познавательную программу. Специалисты-кинологи поделились секретами профессионального мастерства, а их питомцы продемонстрировали навыки и умения в выполнении упражнений.

«Ребятам удалось увидеть многое: выборку вещи, выборку человека, обнаружение вредных и взрывчатых веществ в багаже и автомобиле, а также выполнение команд наставника на послушание. Кульминацией программы и самой зрелищной частью мероприятия стало задержание, конвоирование, охрана условного преступника, роль которого исполнял сотрудник в специальном костюме», - рассказали в УФСИН.

В завершение встречи дети и педагоги поблагодарили гостей за возможность узнать много нового и интересного о службе кинологов.