0
09:46
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
09:30
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
07:59
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
22:44
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах
21:41
О правильном поведении в лесах узнали жители дновской Искры
20:27
На состояние жилья для коммерческого найма пожаловались псковичи главе города
18:41
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
Еще новости
Общество

Кинологи псковского УФСИН и их питомцы провели показательные выступления

Сотрудники кинологической службы отдела по конвоированию регионального УФСИН провели показательные выступления для дошкольников и воспитанников оздоровительного и трудового лагерей средней общеобразовательной школы № 11 города Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы ведомства

Совместно с педагогами образовательного учреждения сотрудники отдела пенитенциарного ведомства подготовили для юных зрителей познавательную программу. Специалисты-кинологи поделились секретами профессионального мастерства, а их питомцы продемонстрировали навыки и умения в выполнении упражнений.

«Ребятам удалось увидеть многое: выборку вещи, выборку человека, обнаружение вредных и взрывчатых веществ в багаже и автомобиле, а также выполнение команд наставника на послушание. Кульминацией программы и самой зрелищной частью мероприятия стало задержание, конвоирование, охрана условного преступника, роль которого исполнял сотрудник в специальном костюме», - рассказали в УФСИН.

В завершение встречи дети и педагоги поблагодарили гостей за возможность узнать много нового и интересного о службе кинологов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
22 июня 2017
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня 2
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
22 июня 2017
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
22 июня 2017
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах
21 июня 2017
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах
О правильном поведении в лесах узнали жители дновской Искры
21 июня 2017
О правильном поведении в лесах узнали жители дновской Искры
На состояние жилья для коммерческого найма пожаловались псковичи главе города
21 июня 2017
На состояние жилья для коммерческого найма пожаловались псковичи главе города
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве
21 июня 2017
Андрей Турчак и Антон Силуанов провели рабочую встречу в Москве 2
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня
21 июня 2017
Исторический ПАИ-live начнется 22 июня

Идет загрузка...