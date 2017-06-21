Девять домов и школа-интернат в Пыталово временно остались без воды
21 июня в городе Пыталово на улице Красноармейской произошла утечка на магистральном трубопроводе, стало известно Псковскому агентству информации.
В результате аварии без холодного водоснабжения оставались 9 многоквартирных жилых домов (592 человека) и Пыталовская специальная (коррекционная) школа-интернат. В учреждении находился один ребёнок.
Ремонтные работы были проведены в тот же день, водоснабжение восстановлено в полном объеме.