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Общество

Нормы на вылов рыбы будут установлены в Псковской области с 30 июня

С 30 июня в Псковской области будут установлены предельно допустимые лимиты добычи водных биоресурсов на одного рыбака-любителя в сутки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

На Псковско-Чудском водоеме одному рыбаку можно будет поймать в сутки 2 сига, 5 судаков, 2 угря, 7 кг щуки и по 5 кг налима и леща. На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения Псковской области – 5 судаков, 25 раков, по 5 кг щуки и налима, 50 г мотыля. Других водных биоресурсов в регионе можно поймать 20 кг или один экземпляр, весящий больше.

Кроме того, в Финском заливе рыбак-любитель может в день наловить по 5 кг корюшки, щуки и леща, а также 5 судаков. Остальных видов можно добыть в сумме не более 10 кг, или один экземпляр, превышающий этот вес.

Аналогичное количество рыбы разрешено за сутки поймать на Ладожском озере и в бассейнах впадающих в него рек. Кроме того, для данной акватории предусмотрена норма по сигу – 5 экземпляров.

Для рыбалки на водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга и Ленинградской области прописаны следующие нормы: по 5 кг леща и щуки, 5 судаков, 50 г мотыля. Остальных видов ВБР – 10 кг или один экземпляр более 10 кг.

На водоемах Новгородской области рыболову-любителю разрешено в сутки поймать 5 судаков, 5 кг щуки и 10 кг остальных ВБР либо один экземпляр тяжелее 10 кг.

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