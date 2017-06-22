Порядок в городском здравоохранении решили навести великолукские депутаты

13:43, 22 июня 2017, ПАИ

На очередном 69-м заседании Великолукской городской Думы депутаты обсудили проблемные вопросы, назревшие в городском здравоохранении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Отчет о результатах деятельности ГБУЗ «Великолукская межрайонная больница» за 2016 год парламентариям представила заместитель главного врача Ольга Максимова. По его итогам у депутатов возник целый ряд вопросов относительно качества медицинских услуг, предоставляемых жителям города. По словам парламентариев, к ним у великолучан давно существует много серьезных претензий: это и огромные очереди в поликлинике, и невозможность попасть на прием к врачу-специалисту, и то, что пациентам кардиологического отделения приходится ждать 2-3 месяца, чтобы пройти лечение в стационаре, и острый дефицит врачей и среднего медперсонала. Все это свидетельствует об отсутствии серьезной системной работы в сфере здравоохранения, заявили депутаты.

Благодаря работе, проведенной областной и городской администрацией, вхождению в различные федеральные программы за последние годы были капитально отремонтированы многие учреждения здравоохранения, в них появилось современное высокотехнологичное оборудование, открылся сосудистый центр и центр помощи пострадавшим в ДТП. До тех пор, пока здравоохранение находилось в ведении муниципалитета, действовала принятая депутатами программа по обеспечению медиков жильем. Таким образом, власть приложила максимум усилий для того, чтобы сделать городское здравоохранение доступным и комфортным для великолучан, но на деле получается так, что оборудование простаивает из-за нехватки специалистов, люди ночью занимают очередь за талончиком, регулярно жалуются на отсутствие нужных врачей, сложность записи, сообщили парламентарии.

Все это, по мнению депутатов, – результат отсутствия системы в организации здравоохранения. Большинство парламентариев сошлись на том, что проблема достигла критического уровня и требует безотлагательных мер.

Глава города Николай Козловский обратил внимание на то, что и проблема с кадрами существует очень давно, но руководство великолукской межрайонной больницы не предпринимает системных попыток ее решить. «Мы со своей стороны неоднократно предлагали встретиться, обсудить все накопившиеся проблемы и сообща найти пути их решения. Но все наши предложения так и не нашли отклика. О том, что не хватает врачей, мы слышим на протяжении десяти лет, но до сих пор ничего не сделано, чтобы решить этот вопрос», - отметил глава города.

В итоге Юлия Ярышкина, заметив, что главный врач ВГБ даже не пришел на заседание Думы, чтобы ответить на вопросы великолучан, которые озвучивали депутаты, высказала предложение обратиться от имени депутатов в вышестоящие организации и обратить внимание на неудовлетворительное состояние городского здравоохранения. Глава города Николай Козловский поддержал Юлию Ярышкину и предложил создать комиссию, чтобы подготовить обращение в вышестоящие органы. За это предложение проголосовало большинство депутатов, которые единодушно пришли к мнению, что в великолукском здравоохранении надо навести порядок.