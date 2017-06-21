62% средств бюджета Великих Лук за 2016 год направлены на социальную сферу

09:16, 22 июня 2017, ПАИ

В 2016 году 62% средств бюджета города Великие Луки были направлены на социальную сферу – образование, культуру, спорт и социальную политику. Отчет об исполнении бюджета заслушали депутаты великолукской городской думы в ходе очередного 69-го заседания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Начальник финансового управления администрации города Наталья Дмитриева сообщила, что бюджет 2016 года, как всегда, складывался из собственных налогов, в том числе налога на доходы физических лиц, на совокупный доход, земельного налога, налога на имущество и межбюджетных трансфертов.

Как и в предыдущем бюджетном цикле, формирование и исполнение бюджета города осуществлялось в программном формате, пояснила Наталья Дмитриева. Одной из самых значимых позиций в расходах городского бюджета является образование. В прошлом году большинство образовательных учреждений города получило финансовую поддержку из средств городского бюджета на улучшение материально-технической базы. Наиболее значимыми направлениями стал капитальный ремонт школы № 13, приобретение жилья педагогам, реализация мероприятий по программе «Доступная среда» в школе № 5 и лицее № 10.

Большое внимание уделялось спортивным объектам города: выделялись средства на строительство центра по подготовке велосипедистов, на работы по замене искусственного футбольного поля на стадионе «Экспресс», подготовлена проектно-сметная документация на строительство 25-метрового бассейна.

В сфере культуры средства направлялись на ремонт драматического театра, на содержание и благоустройство мемориального воинского захоронения, финансирование крупных городских мероприятий.

Значимое место в расходах бюджета, как подчеркнула Наталья Дмитриева, занимают отрасли муниципального хозяйства города, включая развитие жилищного строительства. В прошлом году финансировались ремонтные работы автомобильных дорог, тротуаров, дворовых территорий, реконструкция автомобильных мостов через реку Лазавица. За счет средств бюджета города построены три линии уличного освещения на улицах Званной, Речной и Ботанической, оказана социальная поддержка гражданам на строительство уличной сети водопроводов, направлены средства на газификацию и строительство наружных сетей водопровода и канализации для нескольких многоквартирных домов. Был проведен снос более 30 домов аварийного жилого фонда, реализованы мероприятия по ремонту и содержанию жилого фонда и профинансирован еще целый ряд позиций, касающихся благоустройства города.