Зарплата работников средних и крупных великолукских компаний выросла на 4,7%

11:13, 22 июня 2017, ПАИ

В 2016 году в Великих Луках объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности увеличился на 6,5%, а среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций составила 23 тыс. 43 рубля, что на 4,7% выше, чем в 2015 году. Об этом доложил глава администрации города Виктор Каменский в ходе отчёта о деятельности за 2016 год перед депутатами Великолукской городской Думы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Виктор Каменский коснулся наиболее важных тем и вопросов, рассказал о реализации приоритетных направлений деятельности администрации города. «Историческим событием прошедшего года стало празднование 850-летия первого упоминания города в летописи, – отметил Виктор Каменский. – Торжественные мероприятия прошли на высоком организационном, техническом и творческом уровне, в доброжелательной обстановке, получив положительный резонанс и позитивный отклик у гостей и жителей города». Глава администрации поблагодарил представителей депутатского корпуса за поддержку, которую получила исполнительная власть в этот период и сообщил, что в 2016 году ситуация в ведущих секторах экономики города развивалась относительно стабильно.

Бюджет города на 2016 год был сформирован в программно-целевом формате, и в течение всего года деятельность администрации города была направлена на эффективность расходования бюджетных средств, на реализацию федеральных, областных и муниципальных программ.