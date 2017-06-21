Жизнь пациента, попавшего в Пскове в ДТП на автомобиле санитарной авиации, вне опасности

09:29, 22 июня 2017, ПАИ

Пациент, 21 июня попавший в Пскове в ДТП на автомобиле санитарной авиации, находится вне опасности, сообщил Псковскому агентству информации председательт госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

По его словам, Скорая помощь доставляла в сосудистый центр мужчину из Гдовской районной больницы с инфарктом миокарда. Ни пациент, ни персонал в результате происшествия не пострадали. Больного отвезли в медицинское учреждение на другом автомобиле.

Напомним, около 19:00 21 июня на пересечении улиц Юбилейная и Народная в Пскове автомобиль «Фиат-Дукато» санитарной авиации Псковской областной больницы столкнулся с не пропустившим его автомобилем «Хендай Сантафе» с номерами Санкт-Петербурга.