В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?

09:30, 22 июня 2017, ПАИ

Исторически сложилось, что основная часть объектов современной бытовой инфраструктуры города разместились именно на Завеличье. Такая «наполненность» и удобство района определили рост количества желающих тут обосноваться – сейчас в этом районе проживает почти половина населения Пскова. Соответственно, и объем предложений вторичной однокомнатной недвижимости Завеличья составляет 53% от общегородского. Остальные районы города не так щедры: Запсковье предлагает 26% выставленных на продажу однокомнатных квартир, Центр – 14%, Завокзалье – 7%.

Востребованность и престижность района не могли не отразиться на стоимости жилья в нем. Но, несмотря на легенды продавцов недвижимости, старающихся обосновать таким образом подчас колоссальную стоимость квартир на Завеличье, недвижимость в этом районе вполне доступна покупателю. Фактическая разница в стоимости квадратного метра в квартире старой планировки на Завеличье по отношению Запсковью или Центру сегодня колеблется в пределах 1000 рублей. А вот для объектов новой планировки эта цифра составляет около 2000 - 2500 рублей.

Самыми дорогими по средней стоимости квадратного метра являются однокомнатные крупногабаритные квартиры, расположенные в центральной части Пскова.

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