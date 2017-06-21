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Культура

IV фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдёт 6-9 июля

6-9 июля на территории Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» состоится IV фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

Программа фестивальных мероприятий откроется концертом-анонсом 6 июля в 16:00 в Пскове в Псковском государственном университете. Зрителям представят ознакомительную концертную программу авторов-исполнителей и поэтов Пскова, а также выступления приглашенных бардов и поэтов городов России и зарубежья.

Основные мероприятия фестиваля будут проходить в Изборске. В программе фестиваля концерты псковских и приглашенных авторов-исполнителей, поэтов, клубов авторской песни, творческие мастерские для конкурсантов. Заключительным мероприятием фестиваля станет гала-концерт и награждение победителей, состоится также зрительское голосование и присуждение приза зрительских симпатий. Выступят с мини-концертами члены жюри фестиваля.

Почётным гостем фестиваля станет заслуженный артист России, поэт, гитарист и автор-исполнитель Александр Дольский. Его концерт состоится 9 июля в 15:00 в Изборске.

Для приема участников фестиваля под стенами Изборской крепости будет организован палаточный лагерь.

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