Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня

09:46, 22 июня 2017, ПАИ

23 июня в фойе второго этажа главного здания Псковского музея состоится открытие выставки, посвященной 100-летию «Псковской правды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

История городской общественно-политической газеты началась в сентябре 1917 года с учреждением большевистского органа печати «Псковский набат». Первый номер вышел 27 октября (9 ноября) 1917 года, на следующий день после установления в городе Советской власти. Тираж первых номеров не превышал тысячи экземпляров. Через четыре месяца «Псковский набат» на некоторое время «умолк» в связи с германской оккупацией Пскова, но сразу после освобождения города выпуск газеты возобновился.

В феврале 1924 г. у «Набата» появился «собрат» - газета «Псковский пахарь», рассчитанная преимущественно на деревню. Это была одна из первых крестьянских газет в стране, и обе газеты дополняли друг друга.

1 марта 1930 года газеты «Псковский набат» и «Псковский пахарь» объединились в единый «Псковский колхозник», продолжавший не только нумерацию, но и традиции своих предшественников. «Псковский колхозник» сообщал преимущественно о событиях в городе и районе. С 1935 года газета опять стала печатным органом Псковского округа.

Под названием «Псковский колхозник» газета издавалась до 1 октября 1940 года: в связи с ликвидацией округа перестала существовать и окружная газета. С октября 1940 года бюро Псковского горкома ВКП(б) решило издавать газету «Псковская правда» - орган горкома партии и горисполкома. Она выходила в течение двух месяцев и с 1 декабря 1940 года стала именоваться «Псковский рабочий». 3 июля 1941 года «Псковский рабочий» пришел к читателям в последний раз, а уже через пять дней в город вошли оккупанты. Выпуск советских газет прекратился на три года.

Газета возобновила свою деятельность 5 ноября 1944 года. В этот день вышел первый номер областной газеты «Псковская правда», ставшей преемницей всех изданий, ведущих нумерацию от «Псковского набата».

Открытие состоится в 15:00 в фойе второго этажа главного здания музея (улица Некрасова, 7)