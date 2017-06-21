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Экономика

В качестве тунца из Таиланда усомнились псковские специалисты

На одном из складов временного хранения Псковской области запрещен выпуск более 15 тонн консервированного тунца в масле и собственном соку, произведенного предприятием Таиланда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Причиной запрета стало отсутствие копии Общего ветеринарного документа ввоза (CVED), оформленного при въезде и выезде с территории ЕС государственной ветеринарной службой соответствующей страны ЕС, подтверждающего проведение ветконтроля при транзите груза, следующего в Россию. Позже выпуск товара был разрешен с предприсанием об исполнении этого указания Россельхознадзора.

Кроме того, специалисты отобрали пробы товара для проведения лабораторных исследований на показатели безопасности.

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