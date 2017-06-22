Горячая линия по кадастровому учёту работает сегодня в Пскове
22 июня филиал Росреестра по Псковской области проведет горячую линию «Особенности осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав объектов капитального строительства в рамках 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе организации, на вопросы граждан будет отвечать начальник отдела обеспечения учетно-регистрационных действий № 2 Ирина Ояотс.
Звонить необходимо по телефону 8 (8112) 68-60-46 с 10:00 до 13:00.