Факты продажи алкоголя подросткам выявили полицейские в Пскове

09:54, 22 июня 2017, ПАИ

Вечером 22 июня в Пскове в торговых точках на улицах Боровой и Вокзальной полицейские выявили факты продажи пива подросткам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время ведутся проверки. Продавцы будут привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена законом. «В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность», - подчеркнули в полиции.

