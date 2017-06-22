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Общество

Факты продажи алкоголя подросткам выявили полицейские в Пскове

Вечером 22 июня в Пскове в торговых точках на улицах Боровой и Вокзальной полицейские выявили факты продажи пива подросткам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В настоящее время ведутся проверки. Продавцы будут привлечены к административной ответственности.

В ведомстве напомнили, что розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним запрещена законом. «В случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции, сомнения в достижении  покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность», - подчеркнули в полиции.
 

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