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Общество

Иван Цецерский предложил увековечить память преподавателя ПсковГУ, учредив премию его имени

Глава города Пскова Иван Цецерский провел личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

В частности, к И. Цецерскому обратилась вдова умершего год назад преподавателя ПсковГУ, доцента кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Мартина Геворкяна. Она попросила помочь увековечить память её мужа. Женщина рассказала, что много лет члены их семьи были прихожанами церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Теперь в память о муже они хотят установить рядом с храмом армянский поклонный крест.

Выслушав посетительницу и её сына, Иван Цецерский предложил несколько светских вариантов. «Хорошо, если вы обратитесь к руководству ПсковГУ с просьбой установить в здании университета памятную доску Мартину Геворкяну. Или даже учредить для лучшего студента юридического факультета специальную премию. И это будет самая лучшая память для действительно достойного человека и любимого многими преподавателя. Такую идею мы обязательно поддержим», - сказал глава города.

Фото pskovgorod.ru

В свою очередь псковский предприниматель обратился к И. Цецерскому с просьбой включить его торговую точку в схему сезонной торговли в Детском парке. Глава Пскова посоветовал бизнесмену написать письмо в отдел потребительского рынка и услуг администрации города для продвижения решения его вопроса.

Фото pskovgorod.ru

Жительница Пскова Людмила Носкова, один из старейших экскурсоводов города, пришла на встречу, чтобы поблагодарить Ивана Цецерского. «В последние годы областная столица превратилась в действительно привлекательное место для туристов - стала ухоженной, чистой и удобной для гостей города», - сказала посетительница.

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