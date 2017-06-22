Иван Цецерский предложил увековечить память преподавателя ПсковГУ, учредив премию его имени

10:04, 22 июня 2017, ПАИ

Глава города Пскова Иван Цецерский провел личный прием граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, к И. Цецерскому обратилась вдова умершего год назад преподавателя ПсковГУ, доцента кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Мартина Геворкяна. Она попросила помочь увековечить память её мужа. Женщина рассказала, что много лет члены их семьи были прихожанами церкви святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Теперь в память о муже они хотят установить рядом с храмом армянский поклонный крест.

Выслушав посетительницу и её сына, Иван Цецерский предложил несколько светских вариантов. «Хорошо, если вы обратитесь к руководству ПсковГУ с просьбой установить в здании университета памятную доску Мартину Геворкяну. Или даже учредить для лучшего студента юридического факультета специальную премию. И это будет самая лучшая память для действительно достойного человека и любимого многими преподавателя. Такую идею мы обязательно поддержим», - сказал глава города.

В свою очередь псковский предприниматель обратился к И. Цецерскому с просьбой включить его торговую точку в схему сезонной торговли в Детском парке. Глава Пскова посоветовал бизнесмену написать письмо в отдел потребительского рынка и услуг администрации города для продвижения решения его вопроса.

Жительница Пскова Людмила Носкова, один из старейших экскурсоводов города, пришла на встречу, чтобы поблагодарить Ивана Цецерского. «В последние годы областная столица превратилась в действительно привлекательное место для туристов - стала ухоженной, чистой и удобной для гостей города», - сказала посетительница.