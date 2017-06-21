Фальшивые пять тысяч обнаружены в финучреждении Пскова

10:08, 22 июня 2017, ПАИ

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, купюра была обнаружена 21 июня в одном из финансовых учреждений, сейчас данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - призвали в ведомстве.