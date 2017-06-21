0
15:28
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
19:22
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
18:30
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Еще новости
Происшествия

Фальшивые пять тысяч обнаружены в финучреждении Пскова

В Пскове полиция изъяла банкноту номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, купюра была обнаружена 21 июня в одном из финансовых учреждений, сейчас данному факту проводится проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть её, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение  полиции по телефону 02», - призвали в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 9
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
20 июня 2017
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
20 июня 2017
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек

Идет загрузка...