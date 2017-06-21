0
15:28
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
19:22
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
18:30
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
09:38
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19:39
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
11:23
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
12:20
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Еще новости
Происшествия

Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 июня у дома по улице 1 Мая полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что машиной управлял местный  житель 1984 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста
21 июня 2017
Директора псковского музея оштрафовали из-за жалобы московского туриста 9
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
20 июня 2017
В Псковской области арестовали педофила-шантажиста, представлявшегося в соцсетях женщиной
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
20 июня 2017
Расследовавшая трагедию на ралли в Новосокольническом районе комиссия рекомендовала пригрозить запретом автогонок в регионе
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде
19 июня 2017
Победитель «Народного признания» снова не остался равнодушным к чужой беде 1
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО)
16 июня 2017
6 человек пострадали в ДТП в Куньинском районе (ФОТО) 1
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
16 июня 2017
17-18 июня в Псковской области ожидается повышение пожарной опасности в лесу
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
14 июня 2017
Птичий грипп обнаружен в полуфабрикатах на складе в Пскове
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек
14 июня 2017
Увидевший «металлического Хана» великолучанин предстанет перед судом за убийство четырех человек

Идет загрузка...