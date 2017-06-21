Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Острове

10:34, 22 июня 2017, ПАИ

В Острове установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

21 июня у дома по улице 1 Мая полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2109. Выяснилось, что машиной управлял местный житель 1984 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка. В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

