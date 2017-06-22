ЕГЭ по биологии, истории и письменную часть по иностранным языкам сдают выпускники в резервный день

10:26, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня, в резервный день, выпускники сдают экзамены по биологии, истории и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Сдать экзамены в резервный срок могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, пропустившие экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально.

На участие в экзамене по биологии зарегистрированы около 13 тысяч участников, в том числе 2,5 тысячи выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 725 пунктах проведения экзамена (ППЭ). Заявление на участие в ЕГЭ по истории подали более 13 тысяч человек, в том числе 2,9 тысячи выпускников текущего года, экзамен пройдет в 700 ППЭ.

Сдавать ЕГЭ по английскому языку в резервный день намерены 7,4 тысячи участников, в том числе 2,6 тысячи выпускников текущего года, по немецкому языку – около 460 участников, по французскому языку – более 300 участников, по испанскому языку – около 120 участников. Для проведения ЕГЭ по иностранным языкам будет задействовано около 620 ППЭ.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Экзаменационная работа по истории состоит из двух частей, 25 заданий. На ее выполнение у ребят есть 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории - 32.

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы предусмотрено 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам - 22. Устный экзамен по иностранным языкам участникам пройдет в резервный день 23 июня.

Ход экзаменов в регионах будут контролировать около 1,6 тысячи общественных наблюдателей, около 1 тысячи онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора.

Свои результаты участники экзаменов по биологии и истории узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранным языкам – не позднее 6 июля.