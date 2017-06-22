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Общество

Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра

Акцию «Свеча памяти», которая должна была состояться в Пскове 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, отменили из-за сильного порывистого ветра. Об этом Псковскому агентству информации сообщила депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения «Молодой гвардии «Единой России» Лидия Драгунова.

Собеседница ПАИ отметила, что к проведению мероприятия всё было готово, однако «погода внесла свои коррективы». О возможности отмены акции псковичей предупреждали заранее, также сообщения были разосланы по факту в 20:00. «Свечи зажигать при таких погодных условиях нецелесообразно, даже опасно», - заметила она.

Однако, по словам Лидии Драгуновой, некоторые всё-таки пришли на место проведения акции, в том числе молодогвардейцы и члены политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Организаторы несостоявшегося мероприятия раздали им свечи, чтобы они могли зажечь их дома в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 

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