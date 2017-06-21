Грабеж раскрыли полицейские в Великих Луках

10:54, 22 июня 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские раскрыли грабеж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днем 20 июня с витрины магазина по улице Зверева неизвестные похитили спиртные напитки, после чего скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее неоднократно судимые 34-летний житель Великолукского района и великолучанка того же возраста.

В настоящее время мужчина задержан. Ведется розыск его напарницы. Часть похищенного изъята.