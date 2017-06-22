Урок безопасности о защите персональных данных прошёл в Псковском педкомплексе

11:00, 22 июня 2017, ПАИ

22 июня в Псковском педагогическом комплексе (корпус на Западной, 19) прошёл урок безопасности, посвящённый защите персональных данных, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Встречу с младшими школьниками провёл начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий управления Роскомнадзора по Псковской области Эдуард Кожокарь. Он уточнил, что урок безопасности проходит проходит в рамках совместных мероприятий Российского движения школьников и Роскомнадзора.

Эдуард Кожокарь рассказал ребятам о том, что такое персональные данные, на какие группы они делятся, где находятся и хранятся. Также школьники узнали, что персональные данные необходимо защищать от мошенников и злоумышленников. «Защищать информацию о себе можно с помощью антивируса, использовать сложные пароли, делать резервные копии и не отправлять свои данные, особенно фотографии и видео, незнакомым людям, с которыми вы познакомились в интернете. Не следует бесконтрольно выкладывать данные о себе в сети», - посоветовал Эдуард Кожокарь.

Затем школьники посмотрели видеоролик о необходимости внимательно контролировать счёт своего мобильного телефона и покупать сим-карты только в официальных салонах связи.