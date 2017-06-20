Псковская область присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню

11:29, 22 июня 2017, ПАИ

Псковская область присоединится к XXVIII Всероссийскому олимпийскому дню, посвященному Олимпийским зимним играм 2018 года в городе Пхенчхан (Республика Корея). Об этом Псквоскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Так, 23 июня в 15:00 на площадке перед Молодежным центром Пскова (улица Максима Горького, 15) пройдет спортивно-оздоровительная акция «Олимпийский день». Запланированы соревнования по трем олимпийским видам спорта: футбол, волейбол, настольный теннис, а также среди танцевальных школ города.

В тот же день в 11:00 на стадионе «Машиностроитель» начнется Первенство ДЮСШ «Надежда» по легкой атлетике. Кроме того, в деревне Родина Псковского района 23-24 июня состоится Первенство спортшколы по конному спорту. Также завтра в 15:00 в Псковском районе проведут «Олимпийский день», а 27 июня в 19:00 в деревне Писковичи продолжится Чемпионат района по футболу среди мужских команд.

На следующий день на городском стадионе Невеля в 11:00 будет проведена легкоатлетическая эстафета, в 14:00 местные жители поучаствуют в перетягивании каната. Помимо этого, в спортзале школы 1 в 13:00 состоятся соревнования по стритболу, в городском парке часом ранее — детско-юношенский турнир по мини-футболу.

24 июня на районном стадионе в Пушкинских Горах будут организованы состязания по теннисболу, футболу 8х8, эстафета. На стадионе в Бежаницах в 12:00 стартует футбольный матч в рамках Кубка области, в 13:00 - открытый турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, посвященный Олимпийскому дню, в 15:00 состоится товарищеская встреча по волеболу.

Кроме того, Олимпийский день ждёт жителей Гдовского района (11:00, спортивный лагерь «Радуга»). На стадионе «Локомотив» в Дно в 12:00 откроется «Олимпийская миля», пройдут соревнования по разным видам спорта. На стадионе в Новосокольниках будут проведены веселые старты и открытый турнир по стритболу.

Также 24 июня в Порхове в 10:00 начнется легкоатлетическая шведская эстафета, а параллельно откроется турнир по футболу среди дворовых команд района. В 11:00 здесь проведут соревнования по стриболу, в 12:00 — мужской турнир по волейболу и состязания по городошному спорту, в 14:00 — матчевая встреча по футболу среди мужских команд Порхов — Пыталово.