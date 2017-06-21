Украшения на 250 тысяч рублей унесли воровки с дачи в Стругокрасненском районе

11:37, 22 июня 2017, ПАИ

В Стругокрасненском районе возбуждено уголовное дело по факту хищения денег и ювелирных украшений на 300 тысяч рублей в деревне Феофилова Пустынь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры района.

Установлено, что 20 июня около 9:00 две неустановленные женщины воспользовались отсутствием хозяев дачи и через незапертую дверь незаконно проникли в дом. Оттуда они похитили 50 тысяч рублей и ювелирные изделия, предварительная стоимость которых оценивается в 250 тысяч рублей.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами а и в части 3 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая в крупном размере, с незаконным проникновением в жилище). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

