0
15:02
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
14:08
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
13:29
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
12:57
Ганза-2017: Путь к себе
12:02
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра
09:46
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
09:30
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
Еще новости
Общество

День электробезопасности прошёл в летних детских лагерях Псковской области

21 июня в детских лагерях отдыха «Стремительный», «Солнечный», «Зеркальный» и «Алые паруса», расположенных в Печорском, Гдовском и Островском районах прошли интерактивные занятия по электробезопасности, сообщили Псковскому агентству информации  в пресс-службе «Псковэнерго».

В мероприятии приняли участие в общей сложности почти 500 детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Акция организована и проведена в рамках комплексной профилактической программы, которую реализуют специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Ребята вспомнили основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании бытовых электроприборов и при нахождении вблизи электросетевых объектов на улице, в том числе действия при грозе. На конкретных примерах специалисты объяснили ребятам, как действовать в ситуациях угрозы поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, научили выходить из опасной зоны «гусиным» шагом. В качестве поощрительных призов каждый участник мероприятия получил тематическую книжную закладку с правилами электробезопасности. Для оформления стендов по безопасности в корпусах лагеря воспитателям и вожатым были переданы красочные плакаты с памятками по основным правилам поведения вблизи энергообъектов.

Главная цель комплексного дня электробезопасности, по мнению организаторов, заключается в привитии навыков правильного поведения ребятам, которые в период летних школьных каникул большую часть времени проводят самостоятельно и без контроля взрослых. Кроме того,   обеспечивается непрерывный процесс обучения: в течение учебного года школьники изучают правила электробезопасности на уроках ОБЖ, а летом вспоминают и повторяют изученный материал на таких мероприятиях.

Энергетики используют различные методы работы с детьми. Так, в лагере «Зеркальный» тематическое занятие прошло с показом учебного фильма «Тайна жёлтого треугольника», выпущенного силами специалистов «Псковэнерго». В «Алых парусах» школьники узнали о работе энергетиков и правилах поведения около опасных энергообъектов непосредственно от электромонтера оперативно-выездной бригады, а в «Солнечном» и «Стремительном» (бывш. им. Титова) энергетики  проводили встречу с детьми и интерактивную викторину совместно со специалистами Центра противопожарной пропаганды Псковской области и регионального отделения ВДПО.

До начала учебного года такая работа на территории ответственности филиала «Псковэнерго» продолжится.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
22 июня 2017
Стартовал посвященный Дню памяти и скорби ПАИ-live (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
22 июня 2017
Псковская область вошла в топ-10 рейтинга событийной активности России
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
22 июня 2017
Андрей Турчак вместе с себежанами принял участие в перезахоронении останков 29 солдат
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра
22 июня 2017
Акцию «Свеча памяти» в Пскове отменили из-за сильного ветра 2
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня
22 июня 2017
Выставка в честь 100-летия «Псковской правды» откроется в музее 23 июня 2
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
22 июня 2017
В каком районе Пскова дешевле однокомнатные квартиры?
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
22 июня 2017
День памяти и скорби отмечается в России 22 июня
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах
21 июня 2017
Системы охранного телевидения планируется расширить в псковских судах

Идет загрузка...