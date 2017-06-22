День электробезопасности прошёл в летних детских лагерях Псковской области

11:51, 22 июня 2017, ПАИ

21 июня в детских лагерях отдыха «Стремительный», «Солнечный», «Зеркальный» и «Алые паруса», расположенных в Печорском, Гдовском и Островском районах прошли интерактивные занятия по электробезопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

В мероприятии приняли участие в общей сложности почти 500 детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. Акция организована и проведена в рамках комплексной профилактической программы, которую реализуют специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго».

Ребята вспомнили основные правила, которые необходимо соблюдать при использовании бытовых электроприборов и при нахождении вблизи электросетевых объектов на улице, в том числе действия при грозе. На конкретных примерах специалисты объяснили ребятам, как действовать в ситуациях угрозы поражения электрическим током, как избежать трагедии, если рядом упал оборванный провод, научили выходить из опасной зоны «гусиным» шагом. В качестве поощрительных призов каждый участник мероприятия получил тематическую книжную закладку с правилами электробезопасности. Для оформления стендов по безопасности в корпусах лагеря воспитателям и вожатым были переданы красочные плакаты с памятками по основным правилам поведения вблизи энергообъектов.

Главная цель комплексного дня электробезопасности, по мнению организаторов, заключается в привитии навыков правильного поведения ребятам, которые в период летних школьных каникул большую часть времени проводят самостоятельно и без контроля взрослых. Кроме того, обеспечивается непрерывный процесс обучения: в течение учебного года школьники изучают правила электробезопасности на уроках ОБЖ, а летом вспоминают и повторяют изученный материал на таких мероприятиях.

Энергетики используют различные методы работы с детьми. Так, в лагере «Зеркальный» тематическое занятие прошло с показом учебного фильма «Тайна жёлтого треугольника», выпущенного силами специалистов «Псковэнерго». В «Алых парусах» школьники узнали о работе энергетиков и правилах поведения около опасных энергообъектов непосредственно от электромонтера оперативно-выездной бригады, а в «Солнечном» и «Стремительном» (бывш. им. Титова) энергетики проводили встречу с детьми и интерактивную викторину совместно со специалистами Центра противопожарной пропаганды Псковской области и регионального отделения ВДПО.

До начала учебного года такая работа на территории ответственности филиала «Псковэнерго» продолжится.