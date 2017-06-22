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Общество

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2017»

Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России-2017», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

К участию в конкурсе приглашаются лидеры, руководители и представители добровольческих, волонтерских некоммерческих организаций и объединений, инициативных добровольческих групп в возрасте от 18 до 30 лет, а также общественные организации, осуществляющие деятельность по развитию добровольчества (волонтерства) и добровольческие (волонтерские) объединения граждан. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте добровольцыроссии.рф в разделе «Конкурсы».

Также в рамках конкурса общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» проводится конкурсный отбор в номинации «Юный доброволец» для детей 8-17 лет, участвующих и реализующих добровольческие (волонтерские) проекты. Условия и механизм отбора размещены на официальном сайте Российского движения школьников.

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