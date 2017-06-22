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Общество

К лету 2019 года в Пскове отремонтируют улицу Декабристов

К 1 июня 2019 года в Пскове планируется отремонтировать улицу Декабристов. На сайте госзакупоку объявлен соответствующий аукцион.

Максимальная цена контракта составляет 10 млн 674 тысячи рублей. В этом году планируется потратить порядка 1 млн 10 тысяч, в 2018-м — на 1 млн больше, основная сумма будет израсходована в 2019 году. Источник финансирования — областной и городской бюджеты.

Подрядчик займется устройством покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси на участке протяженностью 1,404 км.

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