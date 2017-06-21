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Четверых пострадавших в ДТП деблокировали псковские спасатели за неделю

С 14 по 20 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 25 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 26 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«При реагировании на ДТП наши подразделения проводят работы различной степени сложности. Довольно трудоёмким процессом является деблокирование людей, оказавшихся зажатыми в искорёженных от ударов машинах. Работы проводятся с использованием гидравлического инструмента «Спрут», гидравлических ножниц. За указанный период деблокированы четверо пострадавших», - рассказали в ведомстве.

Двоим травмированным гражданам была оказана доврачебная помощь, после чего пострадавшие были переданы медицинским работникам.

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